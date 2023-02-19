Diego Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Torres 26 Mart 2004 tarihinde Barrancabermeja şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Antonio Torres Cáceres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Torres Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Torres, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Torres'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Diego Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Alianza Petrol.

Diego Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Torres şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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