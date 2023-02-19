Pablo Bueno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Bueno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Bueno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Bueno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo Bueno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Bueno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Bueno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Bueno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Bueno 30 Mart 1990 tarihinde General Roca şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Sebastián Bueno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Bueno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Bueno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Bueno'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Buenoboyu ve yaşı kaç

Pablo Bueno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Bueno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Pablo Bueno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Bueno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Defensa

1 Ocak 2012 yılında Club Flandria

30 Haziran 2013 yılında Defensa

1 Temmuz 2013 yılında Def. Belgrano

30 Haziran 2014 yılında Defensa

1 Temmuz 2014 yılında Platense

31 Aralık 2014 yılında Defensa

12 Ocak 2015 yılında Gimnasia (J)

31 Aralık 2015 yılında Defensa

1 Ocak 2016 yılında Club Flandria

1 Temmuz 2018 yılında Almirante Brown

1 Temmuz 2019 yılında Jaguares FC

1 Temmuz 2021 yılında Alianza Petrol.

Pablo Bueno kimdir

Pablo Bueno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Bueno şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Pablo Bueno nereli

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