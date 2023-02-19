Efrain Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efrain Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efrain Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efrain Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efrain Navarro 12 Ağu 1999 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Efraín Navarro Guerrero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efrain Navarro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Efrain Navarro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Efrain Navarro'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Efrain Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efrain Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Efrain Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efrain Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında A. Bucaramanga

15 Ekim 2020 yılında Espinho

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında Alianza Petrol.

Efrain Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efrain Navarro şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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