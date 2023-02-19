Sebastian Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Acosta 1 Kasım 1994 tarihinde Pereira şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Acosta Pineda şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Acosta Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Sebastian Acosta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Acosta'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sebastian Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Patriotas

1 Temmuz 2015 yılında Cartagena B

1 Temmuz 2017 yılında Real Estelí FC

1 Şubat 2018 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2019 yılında Deportivo Pasto

1 Temmuz 2019 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2021 yılında Alianza Petrol.

Sebastian Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Acosta şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.