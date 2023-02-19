Kevin Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Torres 2 Haziran 2002 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Oswaldo Torres Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Torres Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Torres, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Torres'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kevin Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Alianza Petrol.

Kevin Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Torres şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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