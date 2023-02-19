Ferlys Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferlys Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferlys Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferlys Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferlys Garcia 23 Şubat 2002 tarihinde Sabanalarga şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ferlys Fernando García Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferlys Garcia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Basesports Management yapmaktadır. Ferlys Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ferlys Garcia'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ferlys Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ferlys Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ferlys Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferlys Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2021 yılında Junior FC

18 Ocak 2022 yılında Barranquilla FC

30 Haziran 2022 yılında Junior FC

1 Temmuz 2022 yılında Alianza Petrol.

Ferlys Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferlys Garcia şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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