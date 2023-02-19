Brayan Blandon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Blandon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Blandon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Blandon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Blandon 24 Eylül 1998 tarihinde Apartado şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Esteban Blandón Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Blandon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brayan Blandon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brayan Blandon'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Blandon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Blandon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Blandon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Blandon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2023 yılında Alianza Petrol.

Brayan Blandon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Blandon şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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