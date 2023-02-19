Jesus Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Munoz 18 Ocak 2002 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Muñoz Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Munoz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Munoz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Munoz'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Alianza Petrol.

Jesus Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Munoz şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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