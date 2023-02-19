Ruben Manjarres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Manjarres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Manjarres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Manjarres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Manjarres 18 Şubat 2000 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Rubén Darío Manjarrés Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Manjarres Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSM Colombia yapmaktadır. Ruben Manjarres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ruben Manjarres'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruben Manjarres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Manjarres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Manjarres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Manjarres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Junior FC

11 Ocak 2022 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2022 yılında Junior FC

1 Ocak 2023 yılında Alianza Petrol.

Ruben Manjarres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Manjarres şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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