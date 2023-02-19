Pedro Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Franco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Franco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedro Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Franco 23 Nisan 1991 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Camilo Franco Ulloa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Franco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Pedro Franco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Franco'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Franco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PedroCFranco

http://instagram.com/pedrocfranco

Pedro Francoboyu ve yaşı kaç

Pedro Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Millonarios

5 Temmuz 2013 yılında Beşiktaş

15 Ocak 2016 yılında San Lorenzo

30 Haziran 2016 yılında Beşiktaş

1 Temmuz 2016 yılında Millonarios

30 Haziran 2017 yılında Beşiktaş

7 Eylül 2017 yılında Boluspor

30 Haziran 2018 yılında Beşiktaş

9 Temmuz 2018 yılında CD América

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2021 yılında Club Blooming

14 Ağu 2021 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2023 yılında Alianza Petrol.

Pedro Franco kimdir

Pedro Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Franco şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Millonarios FC (2001-2009)

Pedro Franco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedro Franco nereli

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