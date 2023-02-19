Leonardo Saldana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Saldana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Saldana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Saldana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Saldana 8 Aralık 1989 tarihinde Neiva şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Enrique Saldaña Salazar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Saldana Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Saldana, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Leonardo Saldana'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Saldana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Saldana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Saldana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Saldana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Haziran 2011 yılında A. Bucaramanga

31 Aralık 2011 yılında Expreso Rojo

1 Temmuz 2012 yılında Uniautónoma

1 Ocak 2013 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2017 yılında Alianza Petrol.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2021 yılında Alianza Petrol.

Leonardo Saldana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Saldana şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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