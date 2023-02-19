Luis Miguel Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Miguel Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Miguel Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Miguel Angulo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Miguel Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Miguel Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Miguel Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Miguel Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Miguel Angulo 23 Mart 2004 tarihinde Magüí Payán şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Miguel Angulo Sevillano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Miguel Angulo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Luis Miguel Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Miguel Angulo'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Miguel Anguloboyu ve yaşı kaç

Luis Miguel Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Miguel Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Miguel Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Miguel Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Alianza Petrol.

Luis Miguel Angulo kimdir

Luis Miguel Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Miguel Angulo şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Luis Miguel Angulo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Miguel Angulo nereli

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