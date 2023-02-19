Luciano Ospina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Ospina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luciano Ospina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luciano Ospina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luciano Ospina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Ospina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Ospina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Ospina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Ospina 18 Şubat 1991 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luciano Alejandro Ospina Londoño şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Ospina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Luciano Ospina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Luciano Ospina'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luciano Ospinaboyu ve yaşı kaç

Luciano Ospina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano Ospina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Luciano Ospina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Ospina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Huracán

2 Ocak 2012 yılında CD América

31 Aralık 2012 yılında Huracán

11 Ocak 2013 yılında Envigado

30 Haziran 2013 yılında Huracán

11 Eylül 2013 yılında UTA Arad

31 Aralık 2013 yılında Huracán

1 Ocak 2014 yılında Dep. Rionegro

1 Ocak 2015 yılında Boyacá Chicó

1 Temmuz 2015 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2017 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2020 yılında Millonarios

31 Aralık 2020 yılında Alianza Petrol.

Luciano Ospina kimdir

Luciano Ospina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Ospina şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Luciano Ospina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luciano Ospina nereli

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