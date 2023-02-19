Steven Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Rodriguez 13 Ekim 1998 tarihinde Itagüí şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Steven Rodríguez Ossa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VELSPORT1 yapmaktadır. Steven Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Steven Rodriguez'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Steven Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Indep. Medellín

15 Ocak 2021 yılında Leones FC

30 Haziran 2021 yılında Indep. Medellín

10 Temmuz 2021 yılında Envigado

31 Aralık 2021 yılında Indep. Medellín

29 Mayıs 2022 yılında Pahang

31 Aralık 2022 yılında Indep. Medellín

31 Ocak 2023 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2023 yılında Indep. Medellín

Steven Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Rodriguez şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.