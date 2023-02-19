Jose Luis Chunga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Luis Chunga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Luis Chunga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Luis Chunga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Luis Chunga 11 Temmuz 1991 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Luis Chunga Vega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Luis Chunga Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Jose Luis Chunga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 20 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Luis Chunga'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jose Luis Chunga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/josechunga12

http://www.instagram.com/josechunga12/

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Jose Luis Chunga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Luis Chunga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Luis Chunga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Luis Chunga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Junior FC

1 Ocak 2021 yılında Jaguares FC

20 Mayıs 2021 yılında Alianza Petrol.

Jose Luis Chunga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Luis Chunga şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Jose Luis Chunga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 12 numaralı formasıyla 16 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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