Pier Grazziani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pier Grazziani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pier Grazziani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pier Grazziani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pier Grazziani 14 Ağu 1994 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Pier Luigi Grazziani Serrano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pier Grazziani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Pier Grazziani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Ağu 2013 tarihinde katılmıştır. Pier Grazziani'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pier Grazziani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pier Grazziani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pier Grazziani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pier Grazziani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında Alianza Petrol.

Pier Grazziani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pier Grazziani şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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