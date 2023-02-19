Juan Hurtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Hurtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Hurtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Hurtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Hurtado 19 Mayıs 1998 tarihinde Zarzal şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan José Hurtado Bolaños şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Hurtado Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Juan Hurtado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Hurtado'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Hurtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Hurtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Hurtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Hurtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Bogotá FC

14 Ocak 2023 yılında Alianza Petrol.

Juan Hurtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Hurtado şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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