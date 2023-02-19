Juan Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Ceballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Ceballos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Ceballos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Ceballos 31 Aralık 1998 tarihinde Bello şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Diego Ceballos Cardona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Ceballos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Juan Ceballos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Ceballos'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Ceballos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Ceballos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Ceballos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Ceballos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Leones FC

1 Ocak 2023 yılında Alianza Petrol.

Juan Ceballos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Ceballos şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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