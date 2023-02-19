Mayer Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mayer Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mayer Gil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mayer Gil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mayer Gil 7 Eylül 2003 tarihinde Yopal şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. El Salvador,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Mayer Andrés Gil Hurtado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mayer Gil Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Mayer Gil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mayer Gil'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mayer Gil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mayer Gil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mayer Gil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mayer Gil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FAS

2 Şubat 2021 yılında Marte

30 Haziran 2021 yılında FAS

1 Temmuz 2021 yılında AD Destroyer FC

31 Ağu 2022 yılında Petrolera U20

1 Ocak 2023 yılında Alianza Petrol.

Mayer Gil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mayer Gil şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mayer Gil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

El Salvador takımında 7 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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