Edwin Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwin Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edwin Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edwin Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edwin Torres 29 Kasım 1997 tarihinde El Bagre, Antioquia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edwin Andrés Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edwin Torres Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSAFOOTBALL GROUP yapmaktadır. Edwin Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Edwin Torres'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edwin Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edwin Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edwin Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edwin Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2020 yılında Real Santander

1 Ocak 2021 yılında Alianza Petrol.

22 Ocak 2022 yılında Arsenal Sarandí

7 Haziran 2022 yılında Alianza Petrol.

8 Haziran 2022 yılında CA Güemes

31 Aralık 2022 yılında Alianza Petrol.

Edwin Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edwin Torres şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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