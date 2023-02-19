Royscer Colpa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Royscer Colpa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Royscer Colpa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Royscer Colpa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Royscer Colpa 23 Mayıs 1995 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Royscer Rafael Colpa Bolaño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Royscer Colpa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Royscer Colpa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Royscer Colpa'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Royscer Colpa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Royscer Colpa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Royscer Colpa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Royscer Colpa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Barranquilla FC

1 Ocak 2020 yılında Real Santander

1 Ocak 2021 yılında Valledupar

11 Ocak 2022 yılında Alianza Petrol.

Royscer Colpa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Royscer Colpa şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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