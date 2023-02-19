Jair Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jair Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jair Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jair Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jair Castillo 21 Nisan 1997 tarihinde Santa Helena del Opón şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jair Andrés Castillo León şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jair Castillo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jair Castillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Petrolera futbol takımında oynamaktadır. Alianza Petrolera takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jair Castillo'nin Alianza Petrolera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jair Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jair Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jair Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jair Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Real Santander

1 Ocak 2020 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2020 yılında Real Santander

1 Ocak 2021 yılında Alianza Petrol.

Jair Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jair Castillo şuan Alianza Petrolera takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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