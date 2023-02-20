Hassan Al Asmari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Al Asmari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Al Asmari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Al Asmari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Al Asmari 6 Ekim 2002 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حسن الأسمري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Al Asmari Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Club (Cidde) futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Club (Cidde) takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Hassan Al Asmari'nin Al-Ittihad Club (Cidde) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan Al Asmari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Al Asmari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Al Asmari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Al Asmari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Ittihad Club

Hassan Al Asmari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Al Asmari şuan Al-Ittihad Club (Cidde) takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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