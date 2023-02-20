Hussain Qassem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussain Qassem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussain Qassem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussain Qassem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussain Qassem 21 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Hussain bin Saleh bin Qassem Salem şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussain Qassem Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hussain Qassem, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hussain Qassem'nin Al-Tai ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hussain Qassem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussain Qassem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hussain Qassem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussain Qassem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2018 yılında Ettifaq FC

14 Eylül 2020 yılında Al-Faisaly FC

29 Temmuz 2022 yılında Al-Tai

Hussain Qassem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussain Qassem şuan Al-Tai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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