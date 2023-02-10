İvan Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Gomez 28 Şubat 1997 tarihinde Villa Elisa şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Gomez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Gomez'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Estudiantes II

1 Temmuz 2017 yılında Estudiantes

4 Temmuz 2021 yılında Platense

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes

1 Ocak 2023 yılında Newell's

31 Aralık 2023 yılında Estudiantes

İvan Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Gomez şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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