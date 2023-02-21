İvan Timoshenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Timoshenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Timoshenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Timoshenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Timoshenko 9 Mayıs 1999 tarihinde Stavropol şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Тимошенко Иван Романович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Timoshenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Timoshenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Timoshenko'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Timoshenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vanya_timoshenko_19/

Haberin Devamı

İvan Timoshenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Timoshenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Timoshenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Timoshenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında EA Stavropol

19 Şubat 2019 yılında Veles Moskova

16 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

3 Temmuz 2020 yılında Chernomorets N.

5 Ağustos 2021 yılında Podbrezova

1 Şubat 2022 yılında Chernomorets N.

16 Temmuz 2022 yılında Rodina Moscow

İvan Timoshenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Timoshenko şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.