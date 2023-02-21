Ruslan Fishchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Fishchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Fishchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Fishchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Fishchenko 9 Haziran 2000 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Фищенко Руслан Ильгарович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Fishchenko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruslan Fishchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ruslan Fishchenko'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Fishchenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fisha_9/

Ruslan Fishchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Fishchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruslan Fishchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Fishchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2018 yılında Rostov II

22 Şubat 2019 yılında Veles Moskova

1 Temmuz 2021 yılında Ufa

1 Ocak 2023 yılında Rodina Moscow

Ruslan Fishchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Fishchenko şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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