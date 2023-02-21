Dmitriy Markitesov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Markitesov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Markitesov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Markitesov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Markitesov 22 Mart 2001 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Маркитесов Дмитрий Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Markitesov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Markitesov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Markitesov'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Markitesov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Markitesov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Markitesov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Markitesov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Spartak II

1 Temmuz 2019 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Moskova

15 Temmuz 2022 yılında Rodina Moscow

Dmitriy Markitesov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Markitesov şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dmitriy Markitesov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Spartak Moskau (2007-2018)

Rusya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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