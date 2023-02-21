Vladislav Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Morozov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Morozov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Morozov 30 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Морозов Владислав Маркович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Morozov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Star yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladislav Morozov'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Morozov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Morozov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vladislav Morozov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Morozov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Rostov II

26 Ağustos 2020 yılında Novosibirsk

5 Temmuz 2021 yılında Rodina Moscow

Vladislav Morozov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Morozov şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.