Astemir Gordyushenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Astemir Gordyushenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Astemir Gordyushenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Astemir Gordyushenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Astemir Gordyushenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Astemir Gordyushenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Astemir Gordyushenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Astemir Gordyushenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Astemir Gordyushenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Astemir Gordyushenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Astemir Gordyushenko 30 Mart 1997 tarihinde Nalchik şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гордюшенко Астемир Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Astemir Gordyushenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Astemir Gordyushenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Astemir Gordyushenko'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Astemir Gordyushenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ast_ik_97/

Astemir Gordyushenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Astemir Gordyushenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Astemir Gordyushenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Astemir Gordyushenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Akademia CSKA

1 Temmuz 2014 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2018 yılında CSKA Moskova

25 Ocak 2019 yılında Tyumen

30 Haziran 2019 yılında CSKA Moskova

13 Şubat 2020 yılında Torpedo Moskau

16 Temmuz 2021 yılında Tom Tomsk

1 Temmuz 2022 yılında Rodina Moscow

Astemir Gordyushenko kimdir

Astemir Gordyushenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Astemir Gordyushenko şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Astemir Gordyushenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Astemir Gordyushenko nereli

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