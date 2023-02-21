Amur Kalmykov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amur Kalmykov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amur Kalmykov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amur Kalmykov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amur Kalmykov 29 Mayıs 1994 tarihinde Islamey, Kabardino-Balkaria Republic şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Калмыков Амур Арсенович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amur Kalmykov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Amur Kalmykov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 3 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Amur Kalmykov'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amur Kalmykov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amur Kalmykov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amur Kalmykov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amur Kalmykov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KK Shevchenko

31 Ağustos 2017 yılında Afips Afipskiy

1 Ocak 2018 yılında Anji Mahaçkale

25 Temmuz 2018 yılında Ekaterinodar

30 Haziran 2019 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2019 yılında Armavir

6 Temmuz 2020 yılında Tambov

12 Ağustos 2020 yılında Torpedo Moskau

3 Eylül 2022 yılında Rodina Moscow

Amur Kalmykov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amur Kalmykov şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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