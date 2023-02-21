Mikhail Maltsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Maltsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Maltsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Maltsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Maltsev 14 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мальцев Михаил Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Maltsev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikhail Maltsev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 29 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mikhail Maltsev'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Maltsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Maltsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikhail Maltsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Maltsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Loko Moskau II

29 Ocak 2020 yılında Rodina Moscow

Mikhail Maltsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Maltsev şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Mikhail Maltsev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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