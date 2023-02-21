İlya Petukhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Petukhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Petukhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Petukhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Petukhov 8 Ocak 2001 tarihinde Nizhniy Novgorod şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Петухов Илья Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Petukhov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Petukhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Petukhov'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Petukhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Petukhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Petukhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Petukhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2020 yılında Loko-Kazanka M.

8 Şubat 2022 yılında Dolgoprudnyi

1 Temmuz 2022 yılında Rodina Moscow

İlya Petukhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Petukhov şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

İlya Petukhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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