Raymond Adeola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raymond Adeola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raymond Adeola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raymond Adeola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raymond Adeola 12 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raymond Adeola Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Seluk yapmaktadır. Raymond Adeola, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Raymond Adeola'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raymond Adeola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raymond Adeola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raymond Adeola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raymond Adeola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2021 yılında Gomel

10 Ağustos 2022 yılında Rodina Moscow

Raymond Adeola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raymond Adeola şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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