Daniil Martovoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Martovoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Martovoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Martovoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Martovoy 24 Mayıs 2003 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мартовой Даниил Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Martovoy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniil Martovoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Martovoy'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniil Martovoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martovoyjr/

Daniil Martovoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Martovoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Martovoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Martovoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2020 yılında FK Sochi II

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

16 Temmuz 2021 yılında Volga Tver

1 Temmuz 2022 yılında Sochi

Daniil Martovoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Martovoy şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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