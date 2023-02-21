Vladimir Rykov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Rykov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Rykov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Rykov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Rykov 13 Kasım 1987 tarihinde Novosibirsk şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Рыков Владимир Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Rykov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Rykov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Rykov'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Rykov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Rykov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vladimir Rykov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Rykov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Chkalovets-O

1 Ocak 2007 yılında SKA-Energia

1 Nisan 2007 yılında Smena

1 Aralık 2007 yılında SKA-Energia

1 Ocak 2008 yılında Gazovik Orenburg

1 Aralık 2008 yılında SKA-Energia

1 Ocak 2009 yılında Saturn 2

1 Ağustos 2009 yılında KamAZ

1 Ocak 2010 yılında Volga NN

1 Ağustos 2010 yılında KamAZ

1 Ağustos 2011 yılında Dinamo Moskova

7 Temmuz 2013 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2014 yılında Dinamo Moskova

18 Temmuz 2014 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2015 yılında Mordovia

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Moskova

14 Ağustos 2020 yılında Ural

1 Şubat 2022 yılında Rodina Moscow

Vladimir Rykov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Rykov şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Rykov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya B takımında 5 numaralı formasıyla 9 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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