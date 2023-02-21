Ruslan Kul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Kul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Kul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Kul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Kul 22 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Куль Руслан Расимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Kul Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Ruslan Kul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruslan Kul'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Kul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Kul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruslan Kul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Kul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2018 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2019 yılında Arsenal Tula II

1 Temmuz 2020 yılında Khimik-Arsenal

1 Temmuz 2021 yılında Sokol Saratov

16 Temmuz 2022 yılında Rodina Moscow

Ruslan Kul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Kul şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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