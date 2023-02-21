Ruslan Baytukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Baytukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Baytukov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Baytukov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Baytukov 24 Mayıs 1997 tarihinde Rudnyi, Kostanay Region şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya,Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Байтуков Руслан Назарович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Baytukov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ruslan Baytukov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ruslan Baytukov'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Baytukov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Baytukov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruslan Baytukov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Baytukov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında ara verdi

25 Ağustos 2015 yılında Chelyabinsk

5 Temmuz 2021 yılında Rodina Moscow

Ruslan Baytukov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Baytukov şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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