Artem Voropaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Voropaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Voropaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Voropaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Voropaev 30 Ekim 1999 tarihinde Samara şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Воропаев Артём Аркадьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Voropaev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Artem Voropaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Voropaev'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Voropaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Voropaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Voropaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Voropaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Lada Togliatti

1 Temmuz 2017 yılında Spartak II

30 Haziran 2018 yılında Lada Togliatti

1 Temmuz 2018 yılında Spartak 2

30 Haziran 2019 yılında Lada Togliatti

1 Temmuz 2019 yılında Spartak 2

15 Temmuz 2022 yılında Rodina Moscow

Artem Voropaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Voropaev şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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