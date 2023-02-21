Daniil Barinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Barinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Barinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Barinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Barinov 1 Şubat 1999 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Баринов Даниил Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Barinov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniil Barinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Barinov'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniil Barinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Barinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Barinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Barinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Akademia Loko

1 Temmuz 2017 yılında Loko Moskau II

1 Şubat 2018 yılında Arsenal Tula II

15 Temmuz 2019 yılında Nosta

15 Ocak 2020 yılında Urozhay

19 Ocak 2022 yılında Rodina Moscow

Daniil Barinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Barinov şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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