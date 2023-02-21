Maksim Karaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Karaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Karaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Karaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Karaev 24 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Караев Максим Иризалиевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Karaev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Karaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Karaev'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Karaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Karaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Karaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Karaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo M II

9 Şubat 2022 yılında Dolgoprudnyi

1 Temmuz 2022 yılında Rodina Moscow

Maksim Karaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Karaev şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Karaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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