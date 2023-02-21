David Sangare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Sangare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Sangare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Sangare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Sangare 19 Ağustos 2000 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya,Mali uyrukludur.Gerçek adı da Сангаре Дэвид şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Sangare Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Sangare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Sangare'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Sangare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Sangare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Sangare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Sangare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2014 yılında Akademia Dinamo

1 Ocak 2016 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2016 yılında Akademia Dinamo

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo 2

5 Temmuz 2022 yılında Rodina Moscow

David Sangare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Sangare şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Sangare Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rotor Volgograd (-09.2014), Dinamo Moskau (2014-2017)

Rusya U20 takımında 1 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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