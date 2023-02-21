Zaurbek Pliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaurbek Pliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zaurbek Pliev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zaurbek Pliev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zaurbek Pliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaurbek Pliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zaurbek Pliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaurbek Pliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaurbek Pliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zaurbek Pliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zaurbek Pliev 27 Eylül 1991 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya,Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Плиев Заурбек Игоревич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zaurbek Pliev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Soccer Sarl yapmaktadır. Zaurbek Pliev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Zaurbek Pliev'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zaurbek Pliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zaurbek Pliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zaurbek Pliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zaurbek Pliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Dinamo M II

1 Ocak 2009 yılında Spartak N. II

1 Mart 2011 yılında Loko Astana

16 Ağustos 2011 yılında Alania

22 Ocak 2014 yılında Kairat Almaty

1 Ocak 2016 yılında Terek Grozny

1 Temmuz 2019 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2022 yılında Ufa

5 Şubat 2023 yılında Rodina Moscow

Zaurbek Pliev kimdir

Zaurbek Pliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zaurbek Pliev şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Zaurbek Pliev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Zaurbek Pliev nereli

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