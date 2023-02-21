Wesley Nata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Nata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wesley Nata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wesley Nata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Wesley Nata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Nata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wesley Nata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Nata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wesley Nata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wesley Nata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wesley Nata 18 Nisan 1995 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wesley Natã Wachholz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wesley Nata Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEFT Sports yapmaktadır. Wesley Nata, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Wesley Nata'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wesley Nata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wesley Nata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Wesley Nata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wesley Nata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2016 yılında EC Bahia

31 Aralık 2016 yılında Chapecoense

22 Mayıs 2017 yılında Juventude

1 Aralık 2017 yılında Chapecoense

1 Ocak 2018 yılında Atlético-GO

3 Eylül 2018 yılında Chapecoense

11 Ocak 2019 yılında Votuporanguense

6 Mayıs 2019 yılında Chapecoense

1 Temmuz 2019 yılında Tsarsko Selo

1 Eylül 2020 yılında Riga

5 Eylül 2022 yılında Rodina Moscow

Wesley Nata kimdir

Wesley Nata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wesley Nata şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Wesley Nata nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Dmitriy Sasin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Sasin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmitriy Sasin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Sasin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Humaid Jamal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Humaid Jamal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Humaid Jamal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Humaid Jamal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konstantin Savichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Savichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konstantin Savichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Savichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İssam Faiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssam Faiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İssam Faiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssam Faiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!