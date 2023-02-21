Wesley Nata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Nata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wesley Nata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wesley Nata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wesley Nata 18 Nisan 1995 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wesley Natã Wachholz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wesley Nata Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEFT Sports yapmaktadır. Wesley Nata, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Wesley Nata'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Wesley Nata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wesley Nata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wesley Nata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wesley Nata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2016 yılında EC Bahia

31 Aralık 2016 yılında Chapecoense

22 Mayıs 2017 yılında Juventude

1 Aralık 2017 yılında Chapecoense

1 Ocak 2018 yılında Atlético-GO

3 Eylül 2018 yılında Chapecoense

11 Ocak 2019 yılında Votuporanguense

6 Mayıs 2019 yılında Chapecoense

1 Temmuz 2019 yılında Tsarsko Selo

1 Eylül 2020 yılında Riga

5 Eylül 2022 yılında Rodina Moscow

Wesley Nata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wesley Nata şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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