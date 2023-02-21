Mukhammad Sultonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhammad Sultonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mukhammad Sultonov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mukhammad Sultonov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mukhammad Sultonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhammad Sultonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mukhammad Sultonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhammad Sultonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mukhammad Sultonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mukhammad Sultonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mukhammad Sultonov 22 Aralık 1992 tarihinde Yavan, Qurghonteppa Region şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya,Tacikistan uyrukludur.Gerçek adı da Султонов Мухаммад Имомалиевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mukhammad Sultonov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT agency yapmaktadır. Mukhammad Sultonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mukhammad Sultonov'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mukhammad Sultonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mukhammad Sultonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mukhammad Sultonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mukhammad Sultonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CSKA Moskova II

16 Şubat 2012 yılında Lokomotiv 2

1 Ocak 2014 yılında Spartak Nalchik

1 Temmuz 2014 yılında Tosno

1 Temmuz 2015 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2017 yılında Rotor Volgograd

9 Eylül 2020 yılında Nizhny Novgorod

1 Temmuz 2021 yılında Torpedo Moskau

14 Ocak 2023 yılında Rodina Moscow

Mukhammad Sultonov kimdir

Mukhammad Sultonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mukhammad Sultonov şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuSSh-1 Kamenka

Mukhammad Sultonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mukhammad Sultonov nereli

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