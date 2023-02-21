Pavel Alikin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Alikin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Alikin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Alikin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Alikin 6 Mart 1984 tarihinde Perm şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Аликин Павел Павлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Alikin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Alikin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pavel Alikin'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Alikin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Alikin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Alikin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Alikin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Amkar II

1 Ocak 2006 yılında Amkar Perm

1 Ağustos 2007 yılında Salyut Belgorod

1 Aralık 2007 yılında Amkar Perm

1 Ocak 2008 yılında D. Voronezh

1 Ocak 2009 yılında Chita

1 Ocak 2010 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2010 yılında SKA-Energia

1 Ocak 2011 yılında Ufa

14 Temmuz 2021 yılında Rodina Moscow

Pavel Alikin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Alikin şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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