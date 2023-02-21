Aleksandr Kleshchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kleshchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Kleshchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Kleshchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Kleshchenko 2 Kasım 1995 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Клещенко Александр Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Kleshchenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Aleksandr Kleshchenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Kleshchenko'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Kleshchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Kleshchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Kleshchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Kleshchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Alania II

1 Temmuz 2013 yılında Alania-D Vladik.

1 Temmuz 2014 yılında Kuban II

1 Temmuz 2015 yılında Kuban Krasnodar

1 Temmuz 2018 yılında Tom Tomsk

30 Ocak 2019 yılında Tobol Kostanay

1 Ağustos 2019 yılında Enisey

11 Şubat 2020 yılında Ordabasy

18 Ocak 2022 yılında FK Turan

1 Temmuz 2022 yılında Rodina Moscow

Aleksandr Kleshchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Kleshchenko şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Kleshchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U16 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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