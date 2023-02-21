Vladislav Dubrovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Dubrovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Dubrovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Dubrovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Dubrovskiy 3 Mayıs 1997 tarihinde Korkino, Chelyabinsk Region şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дубровский Владислав Эдуардович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Dubrovskiy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Vladislav Dubrovskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Dubrovskiy'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Dubrovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Dubrovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Dubrovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Dubrovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Chelyabinsk

28 Temmuz 2022 yılında Rodina Moscow

Vladislav Dubrovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Dubrovskiy şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Dubrovskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 8 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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