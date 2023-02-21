Sergey Dmitriev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Dmitriev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Dmitriev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Dmitriev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Dmitriev 14 Şubat 1997 tarihinde Uljanovsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дмитриев Сергей Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Dmitriev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Dmitriev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 19 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Sergey Dmitriev'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Dmitriev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Dmitriev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Dmitriev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Dmitriev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Reus B

1 Temmuz 2018 yılında FC Borges

13 Eylül 2019 yılında FC Noah

6 Ağustos 2020 yılında Kolomna

19 Şubat 2021 yılında Rodina Moscow

Sergey Dmitriev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Dmitriev şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Akademia Rubin Kazan (05.2010 - 06.2010)MTsPYuFP Mordovia Saransk (05.2011 - 11.2011, 06.2012 - 08.2012)Y. Konoplev Akademia (11.2011 - 06.2012)UOR-5 Egorjevsk (08.2012-07.2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.