Nikita Goldobin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Goldobin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Goldobin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Goldobin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Goldobin 3 Mart 1997 tarihinde Perm şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Голдобин Никита Вячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Goldobin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Goldobin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nikita Goldobin'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikita Goldobin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/nikitagoldobin

Nikita Goldobin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Goldobin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Goldobin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Goldobin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2013 yılında Amkar II

14 Ağustos 2015 yılında Leiria U19

1 Ağustos 2016 yılında Rubin Kazan II

31 Ağustos 2018 yılında Zvezda Perm

31 Ocak 2019 yılında Rubin Kazan II

28 Şubat 2019 yılında Zvezda Perm

8 Temmuz 2021 yılında Rodina Moscow

Nikita Goldobin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Goldobin şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Goldobin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 3 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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